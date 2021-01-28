В Минске презентовали Geely GS

Говоря о характеристиках машины, директор предприятия Геннадий Свидерский отметил, что каждый пятый новый автомобиль из проданных в 2020 в Беларуси был произведен на "БЕЛДЖИ". Geely GS, по словам разработчиков, - это спортивно ориентированный автомобиль с ярким дизайном, который готов к любым поездкам: от городских встреч до выездов на природу. В планах у производителя на этот год - увеличение количества новых моделей, работа над собственным электрокаром и наращивание присутствия на внешних рынках.



Все это часть большой стратегии по развитию белорусского автопрома. О новой машине и планах на 2021 - Антон Малюта.



Презентация новой модели Geely

Сегодня в зале, где проходит презентация новой модели, не только журналисты, еще и дилеры со всей республики. Каждый хочет узнать максимум о плюсах хетчбэка и донести информацию до клиентов. Кстати, они уже могут оценить Geely GS в салонах в каждом регионе Беларуси. Из того, что должно зацепить - максимальная безопасность, просторный салон и парковочная камера заднего вида с мультимедийной разметкой. Потребителям будут доступны 4 цветовых варианта и две комплектации - "Комфорт" и "Люкс". Первая будет стоить 43 тысячи 900 рублей.



Развитие белорусского автопрома

На заводе все просчитали: новая модель не останется в тени Coolray, который выстрелил в минувшем году, в том числе и на российском рынке. По итогам 2020 по экспорту легковых авто в восточную страну-соседку мы четвертые в мире. Туда ушла продукция на 188 миллионов долларов. Этого достигли благодаря бесперебойной кропотливой работе.

