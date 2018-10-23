В Минске презентовали издание о вековой истории комсомола, над которым работали ученые, историки, архивисты, редакторы. Оно состоит из 9 глав.

Издание книги об истории комсомола - один из проектов празднования 100-летия ВЛКСМ в Беларуси и комсомольской недели, которая наполнена различными мероприятиями.