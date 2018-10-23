ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске презентовали издание о вековой истории комсомола

В Минске презентовали издание о вековой истории комсомола, над которым работали ученые, историки, архивисты, редакторы. Оно состоит из 9 глав.

Издание книги об истории комсомола - один из проектов празднования 100-летия ВЛКСМ в Беларуси и комсомольской недели, которая наполнена различными мероприятиями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все