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В Минске презентовали печатную продукцию ко II Европейским играм

От календаря до путеводителя по Минску и книги "Спорт высшей пробы". В "Светоче" сегодня представили издания, посвященные II Европейским играм. Так, путеводитель содержит информацию о спортивных объектах и достопримечательностях белорусской столицы, а также музеях и театрах, гостиницах, исторических местах. В справочнике есть QR-коды, с помощью которых можно сразу зайти на сайты объектов и узнать еще больше подробностей.

Книга "Спорт высшей пробы" полностью посвящена Европейским играм. На ее страницах также можно найти информацию об успехах наших спортсменов на прошлых Играх в Баку.

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