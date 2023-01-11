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В Минске презентовали почтовый проект "Год Кролика"

Почтовая марка, конверт первого дня и специальный памятный штемпель - проект "Год Кролика" продолжает серию выпусков по тематике "Восточный календарь".

В Минске провели специальное гашение конверта с новой маркой. Ее тираж - 30 тысяч экземпляров. Подобный проект подготовили в сотрудничестве с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция БГУ.

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