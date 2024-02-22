В Минске подростка приговорили к 10 годам лишения свободы

Под председательством судьи суда Партизанского района Михаила Макаревича прошло заседание по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, который в составе организованной группы распространял запрещенные вещества, сообщает агентства "Минск-Новости".

В зале судебного заседания присутствовали представители общественного объединения "Патриоты Беларуси" и учащиеся Минского радиотехнического колледжа. Под охраной конвоиров за решеткой находился обвиняемый- их ровесник, который еще недавно осваивал в одном из средних специальных учебных заведений столицы основы машиностроения. Он выглядел совершенно безучастным- будто бы не он здесь главное действующее лицо.

"Обвиняемый, будучи не судимым, в период с 01.07.2023 по 17.10.2023, посредством интернета вступил в созданную неустановленными лицами для совместной преступной деятельности организованную группу, имеющую в своей структуре иерархичное и соподчиненное распределение ролей. Являясь одним из ее участников, он осуществлял деятельность, направленную на совершение ряда систематических незаконных с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ в крупном размере, из корыстных побуждений, выразившихся в личном обогащении",- огласила предъявленное молодому человеку обвинение гособвинитель.

Парень рассказалоб обстоятельствах совершенного им преступления.



"За несколько месяцев до задержания я стал периодически употреблять мефедрон, который приобретал в теневом интернет-магазине,- объяснил подсудимый.-В одной из тематических групп в Telegram познакомился с пользователем по имени Ваня. С ним стал заниматься сбытом наркотиков. Мы складывались деньгами, покупали "мастер-клад", расфасовывали его на разовые дозы, а потом через интернет продавали, деля прибыль между собой. Затем я начал торговать психотропом самостоятельно".

Было очевидно, что обвиняемый лукавил. И делал это неспроста: отрицая причастность к организованной группе и уверяя, что работал сам на себя, он надеялся получить более мягкое наказание, ведь санкция ч.4 ст.328 УК для несовершеннолетних предусматривает от 10 до 12 лет лишения свободы со штрафом или без него.

Судья и государственный обвинитель стали задавать ему уточняющие вопросы, интересоваться, почему в ходе предварительного следствия он давал иные показания, согласно которым молодой человек около трех месяцев сотрудничал с наркомаркетом, распространяя запрещенные вещества на территории столицы и Минской области, за что получал вознаграждение.

Все началось в июле 2023 года, когда в мессенджере Telegram ему пришло сообщение от незнакомого пользователя с предложением поработать в качестве закладчика наркотиков. Изначально он отказывался, но спустя пару дней согласился пройти стажировку. Его обучили, где и каким образом лучше всего раскладывать запрещенные вещества, объяснили обязанности: забрать «мастер-клад», расфасовать, разложить по тайникам, сделать фото и отправить куратору. После успешного выполнения нескольких проверочных заданий парня приняли на работу- для этого он высылал менеджеру снимок своего лица и паспорта.

Расфасовывал крупные партии психотропа на дозы юноша прямо на месте, где их находил, а после неподалеку делал тайники. В тот злополучный для него день он должен был забрать в лесном массиве в микрорайоне Степянка 50г альфа-PVP. Обнаружив закладку, злоумышленник взвесил порошок - там оказалось чуть более 42г. Парень сфотографировал массу на весах для подтверждения "недостачи" и отправил снимок куратору.

Заниматься расфасовкой юноше стало лень и, положив сверток во внутренний карман куртки, он отправился прогуляться. Вблизи одного из жилых домов на ул.Парниковой его неожиданно задержали оперативники наркоконтроля.

Им закладчик сразу признался, что у него имеется сверток с особо опасным психотропом. Парня доставили в Московское РУВД для дальнейшего разбирательства. Там в ходе личного обыска у него обнаружили пакет с альфа-PVP, электронные весы и три катушки изоленты. В мобильном телефоне задержанного сохранилась информация, свидетельствующая о его причастности к сбыту запрещенных веществ.

Мать обвиняемого со слезами на глазах рассказала, что на сына очень повлиял ее развод с отцом, который после этого попросту исчез из жизни парня. Подросток стал замкнутым, практически не рассказывал ей о своих друзьях, на гаджеты установил пароли. Летом 2023 года у него появились деньги. Женщина интересовалась, откуда они, а сын отвечал, что якобы зарабатывает на разгрузке фур. Родительница призналась, что даже и подумать не могла, что ее ребенок может торговать наркотиками.

В последнем слове обвиняемый просил строго его не наказывать, обещал больше никогда не совершать противоправных поступков.

Приговором суда он признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении особо опасных психотропных веществ, совершенных в крупном размере, организованной группой, и на основании ч.4 ст.328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, со штрафом в доход государства в размере 20 базовых величин (800 рублей). Отбывать основное наказание фигурант будет в воспитательной колонии.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

"Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков и психотропов наступает с 16-летнего возраста. Исключением является их хищение (ст.327 УК) и незаконный оборот с целью сбыта (ч.2–5 ст.328 УК), когда уголовная ответственность наступает с 14 лет",- рассказала старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко.-При этом есть возможность избежать наказания: согласно примечаниям к ст.328 УК, гражданин, добровольно сдавший запрещенные вещества и активно способствовавший выявлению или пресечению преступления, связанного с их незаконным оборотом, изобличению лиц, совершивших злодеяние, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности".