В Минске приступили к застройке жилого квартала Филимонова - Столетова

В столице приступили к застройке жилого квартала, расположившегося в границах ул.Филимонова- Слепянской водной системы- ул.Столетова, сообщаетагентства "Минск-Новости" со ссылкой на "Минскстрой".

На площадке начался подготовительный период: из пятна застройки выносятся сети, ограждается строительная зона, формируется бытовой городок. На территории уже разместили паспорт объекта. Воктябре 2023г. там завершили снос строений и расчистили площадку.



На данный момент строители начали возводить первый жилой дом по генплану. Он будет 19-этажным, на 188квартир из сборных конструкций ЗЭПК. Всего в квартале Филимонова- Столетова появятся 12жилых домов в общей сложности на 2413 квартир, или 148тыс.м2жилья.

В 2024-м планируют начать строительство еще одного дома.