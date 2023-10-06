В Минске продают черную и красную кукурузу - цена в пять раз дороже обычной

На прилавке столичного гипермаркета нашли "диковинку"- кукурузу черную и красную. Есть еще и разноцветный вариант. Ився эта красота отечественного производства. На сайте агентства "Минск-Новости" рассказали про цены и разобралась, что это за чудо природы.

За необычное растение просят 12,99рубля за килограмм (до скидки- 17,5рубля).Вдругом гипермаркете пишут "перуанская" за 16,99рубля/кг. Для сравнения, обычная, желтая, стоит 2-3 рубля.

Оба нестандартных варианта выращены в Беларуси. Вывел необычный сорт в 2019-м заведующий лабораторией, руководитель объединения по интересам "Генетика и селекция" Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских.

Вдохновился биолог сортом Glass Gem (распространенный в США). Его зернышки похожи на разноцветные прозрачные леденцы. Казалось бы, купи семена и вырасти. Но капризная иностранка наотрез отказывалась ассимилироваться. Белорус собирал семена по всему миру, пересылали даже мексиканский иссиня-черный сорт, "взбалтывал и не смешивал", переопылял… Корпел семь лет. Инаконец получил уникальную красоту made in Belarus.



Собственно, сейчас вырастить такую же необычную кукурузу может любой. Впродаже есть семена под названием "Граффити" и "Конфетти".