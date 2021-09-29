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В Минске продолжает работу Белорусский промышленно-инновационный форум

Более 170 компаний выставляют научно-технические и прорывные разработки в области машиностроения, энергетики и нефтехимии. Традиционно акцент на новинках промышленной продукции, развитии деловых контактов и международных связей. В этом году основная тема - белорусско-российское сотрудничество. Форум стал рекордсменом по числу российских компаний, их около сорока из разных регионов.

Форум проходит в столичном Футбольном манеже и продлится до начала октября.

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