В Минске продолжает работу Белорусский промышленно-инновационный форум

Более 170 компаний выставляют научно-технические и прорывные разработки в области машиностроения, энергетики и нефтехимии. Традиционно акцент на новинках промышленной продукции, развитии деловых контактов и международных связей. В этом году основная тема - белорусско-российское сотрудничество. Форум стал рекордсменом по числу российских компаний, их около сорока из разных регионов.