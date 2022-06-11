В Минске продолжает свою работу Междунродный форум "Тибо-2022". Это уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере высоких технологий. Здесь не только презентуют инновации, но и обсуждают, как эффективно их внедрить в различные отрасли экономики. Особое внимание - сельскому хозяйству. В развитии АПК важен вклад инновационного предпринимательства. Перспективные иницитивы поддерживает "Белагропромбанк" - партнер и участник "ТИБО". Своим опытом представители банка поделились на тематической секции в рамках форума.



Дмитрий Примак, начальник управления развития экосистемы ОАО "Белагропромбанк":

За 2 года, что мы существуем в рамках проекта финансовой поддержки, у нас развивается сеть центров АГРО-это как раз универсальная среда для такого рода предпринимателей, которые готовы к изменениям, В этом году мы стартовали на таком мероприятии как старт ап марафон, мероприятие рассчитано на 9 месяцев, которое призвано, чтобы собрать в Республике Беларусь таких активных молодых предпринимателей, молодёжь, которая думает о предпринимательстве, с уклоном на инновации и мы их, в рамках этого мероприятия объединяем и надеемся, что у нас будут первые результаты.



"ТИБО" собрал как крупные компании, так и новичков рынка. Каждый участник представляет свои технологические решения.