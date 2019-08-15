ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске продолжается акция ГАИ "Гостехосмотр"

Внимание водителям! В Минске продолжается акция ГАИ "Гостехосмотр". На дорогах столицы сотрудники автоинспекции проводят проверку документов о техническом состоянии транспортных средств. Работает дорожная милиция совместно со специалистами Белгостехосмотра, которые помогают выявить отсутствие необходимых документов на месте с помощью электронной базы.

ГАИ напоминает: любителей ездить без допуска к дорожному движению ждет штраф. На первый раз - от 25,5рубля, а за повторное нарушение в течение года - до 127,5 рубля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все