Внимание водителям! В Минске продолжается акция ГАИ "Гостехосмотр". На дорогах столицы сотрудники автоинспекции проводят проверку документов о техническом состоянии транспортных средств. Работает дорожная милиция совместно со специалистами Белгостехосмотра, которые помогают выявить отсутствие необходимых документов на месте с помощью электронной базы.



ГАИ напоминает: любителей ездить без допуска к дорожному движению ждет штраф. На первый раз - от 25,5рубля, а за повторное нарушение в течение года - до 127,5 рубля.



