В Минске продолжается белорусско-узбекский медицинский форум. Сегодня специалисты посещают сразу несколько учреждений здравоохранения: научно-практические центры, больницы и поликлиники. Интересует все: от оказания первой помощи до реабилитации.

В Больнице скорой медицинской помощи развернуто одно из крупных в стране операционных отделений. В год врачи выполняют 18 тысяч хирургических вмешательств, из них две трети - сложных. Из тех, кто поступает, большинство экстренные пациенты. Нагрузка в среднем за сутки - 200 человек.