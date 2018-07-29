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В Минске продолжается фестиваль ПРОНЕБО
Неделю под знаком авиа. В последние выходные июля продолжается фестиваль ПРОНЕБО. Он стал кульминацией мирового первенства по вертолетному спорту. Масштабный праздник в небе и на земле собрал, по предварительным оценкам, почти тридцать тысяч гостей. На фестивале наградили победителей и призеров чемпионата мира. Белорусы взяли серебро!
А уже поздно вечером небо над Боровой оккупировали дроны. Маленькие летательные аппараты способны за одну секунду развить скорость до 60 километров в час. Здесь на одной из лучших в СНГ трасс для дрон-рейсинга прошли гонки кубка, который собрал лучших пилотов со всей Беларуси. Самому юному участнику соревнований - 13 лет, самому опытному - больше 50.
Сегодня фестиваль ПРОНЕБО продолжится, и пока у всех желающих еще есть возможность присоединится к авиапразднику и одному из самых крупных летних опен-эйров. Вместе с фестивалем завершает свою полетную историю аэродром Боровая. Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки.
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