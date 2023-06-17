Театральный дворик, библиотека под открытым небом и классика у Ратуши - в Минске продолжается летний музыкально-туристический сезон. Сегодня с обеда в Верхнем городе - презентации книжных новинок, выступления детских писателей и интерактивы от Союза писателей Беларуси. На театральные постановки ждут зрителей в дворике гостиницы "Монастырская". Актеры Театра-студии киноактера и студенты Института культуры покажут спектакли "Коррида" и "Аднойчы на суседняй вуліцы". А вечером под оркестр имени Финберга на сцене у Ратуши концерт произведений Иоганна Себастьяна Баха. Программа продлится до 10 часов вечера, а в течение дня по Верхнему городу для всех желающих пройдут бесплатные экскурсии.

