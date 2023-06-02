В Минске в Верхнем городе продолжается летний музыкально-туристический сезон

Экскурсии в прошлое и театральные экспедиции. Летний музыкально-туристический сезон в Верхнем городе продолжается. Завтра развернется ярмарка ремесел и библиотека под открытым небом. Для детей - литературная викторина. В Троицком предместье - экскурсия и музыкальная гостиная. Студенты Академии искусств приглашают в экспедицию с кукольным театром. До 16 сентября для гостей исторические реконструкции, дни культур, концерты с оркестром.