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В Минске продолжается неделя, посвященная людям золотого возраста

Для пенсионеров проводят творческие встречи, мастер-классы и лекции по защите здоровья.

Среди участников есть и те, кто продолжает свою рабочую деятельность и в 80. Подробнее - Марина Муравьева.

Свой отчет Элла Яновна сдает одна из первых. Несмотря на свой почтенный возраст, 80 лет, со служебными обязанностями не просто справляется, но и учит коллег.

С виду нежная и спокойная женщина ежедневно проявляет свой твердый характер и выдержку - ухаживает за тремя одинокими пожилыми людьми. Каждый подопечный требует внимания и сил. Энергии Эллы Яновны хватает, чтобы успеть доехать к каждому и помочь.

Почти 10 лет назад Элла Яновна начала свою работу в социальном центре Фрунзенского района. Должности сиделки в то время не существовало не только в районе, но и в городе. Устроилась социальным работником. Именно с нее, первой ласточки, в центре начали набирать штат домашних сиделок.

Кстати, история трудоустройства бабушки такая же необычная, как и ее личность. Цифры в паспорте не соответствовали бодрому духу и спортивной форме, что и подкупило работников центра. И сегодня Элла Яновна даст фору любому молодому специалисту.

Никаких диет, как и проблем со здоровьем. Энергичная бабушка не ограничивает себя ни в чем, в том числе в физических упражнениях.

35 лет отработала экономистом на одном месте, воспитала 6 детей. Грустить, как шутит наша героиня, не пришлось. Ее вечный двигатель всегда на максимальной зарядке.

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