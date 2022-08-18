В Минске продолжается общенациональный кастинг на вокальные шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"

В новом телесезоне нас ждет сразу две громкие премьеры: для тех, кому больше 16, и отдельное шоу для тех, кому за 60.

Прослушивание в режиме офлайн можно пройти до 21 августа включительно. Каждый день по адресу: улица Октябрьская, 5, КЗ "Минск" в 10:00 начинается регистрация, а в 12:00 - кастинг. Ждут всех от 16 и старше. При себе нужно иметь паспорт. Участники поют 2-3 разноплановые композиции, которые отличаются по настроению. Также не лишним будет подготовить репертуар на иностранных языках.