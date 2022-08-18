3.75 BYN
В Минске продолжается общенациональный кастинг на вокальные шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"
В новом телесезоне нас ждет сразу две громкие премьеры: для тех, кому больше 16, и отдельное шоу для тех, кому за 60.
Прослушивание в режиме офлайн можно пройти до 21 августа включительно. Каждый день по адресу: улица Октябрьская, 5, КЗ "Минск" в 10:00 начинается регистрация, а в 12:00 - кастинг. Ждут всех от 16 и старше. При себе нужно иметь паспорт. Участники поют 2-3 разноплановые композиции, которые отличаются по настроению. Также не лишним будет подготовить репертуар на иностранных языках.
Первые выпуски шоу "ФАКТОР.BY" выйдут в эфир в октябре. "Беларусь 1" начнет с показа этапа телекастингов перед наставниками. А прямые эфиры будут идти на протяжении двух месяцев. В январе узнаем имя победителя или победителей проекта - на кастингах ждут как солистов, так дуэты и коллективы. "ФАКТОР.BY 60+" стартует на канале весной. Успейте зарегистрировать мам и пап, бабушек и дедушек на сайте Белетелерадиокомпании или привозите их на реальные прослушивания перед продюсерской группой до 21 августа включительно.