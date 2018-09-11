В Минске продолжается работа Международного космического конгресса

Масштабный и авторитетный форум наша страна принимает впервые. Участвуют сотни специалистов, более 80 космонавтов из 17 стран. Второй день конгресса в Национальной академии наук принес много громких заявлений и о космическом туризме, и о путешествии к Марсу за 15 минут.

Подробности в репортаже Анастасии Бенедисюк. 9 часов с Земли о космосе. 80 космонавтов, астронавтов и тайкунавтов (и такие имеются, речь о китайском покорителе звезд). Во второй день конгресса всех их в белорусской Академии наук объединила общая идея - "Будущее в космосе". Впрочем, будущее не такое уж и далекое. Тот же тайкунавт Ян Ливэй анонсирует в 2020 в космосе "Небесный дворец" и не иначе (именно так с китайского переводится новая модульная орбитальная станция).

Два модуля отдадут под лаборатории. Это будет своеобразный инкубатор для космических экспериментов. Заявку на проведение научных опытов может подать абсолютно любая страна. Кроме этого, китайские инженеры разработали специальные адаптеры, которые обеспечат стыковку "Небесного дворца" с иностранными космическими аппаратами. Впрочем, белорусское присутствие внутри станции гарантировано. Наши ученые уже разработали и доставили в Китай оптическое зеркало для космического телескопа. В планах при НАН Беларуси открыть отдельный оптический центр.

Продолжают работу в НАН и над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли - второго. И с куда более точным разрешением: сейчас это 2 метра, будет до 50 сантиметров. Он станет еще маневреннее, с возможностью стереосъемки. Проект совместный с Роскосмосом. "Вот это тяга к звездам!" - с восхищением оценивает белорусский вклад - внеземной - руководитель Ассоциации участников космических полетов Бонни Данбар.

О будущем сегодня говорили много. Например, Бонни Данбар уверена, что уже в этом веке в космос будут летать не только с целью исследовать, но и отдыхать. О космическом туризме (например, на Марс и за 15 минут) - заявление американского астронавта Тонни Антонелли. Среди звезд на расстоянии вытянутой руки он был дважды. Но сегодня свою миссию астронавт видит в освоении самых удаленных планет.

Начали второй день конгресса делегаты на площади Победы. Утром космонавты почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Минск многие приехали с теми, кто долгими сутками во время их космических полетов не сводил глаз с неба - с женами и детьми. Сегодня они буквально распробовали столицу на вкус. Белорусский шоколад увезут в 80 стран и кто-то, возможно, захватит его с собой не только в самолет, но и при случае в космос. В эти минуты они наверняка под большим впечатлением выходят из Большого. Им давали "Шехерезаду".