Звездные уроки на Международном космическом конгрессе

Участники другого масштабного форума, который продолжает свою работу в Минске, тоже звезды, и их жизнь тоже самым тесным образом связана с эфиром. В Минске продолжается работа Международного космического конгресса. Третий день посвятили общению со школьниками, студентами и научными сотрудниками - с теми, в чьих руках космическое будущее. Доступные полеты на орбиту, влияние гравитации на организм человека, адаптация на Земле, генетика, радиация и даже фантомы. О космических уроках, которые прошли по всей стране, репортаж Вероники Бута.

Космические технологии давно вошли в повседневную жизнь. Прогноз погоды, контроль воздушного трафика, эфирное вещание немыслимы без спутников. Но это день сегодняшний. А вот о дне завтрашнем, о ближайшем космическом (да и нашем с вами) будущем продолжают говорить на этой неделе в Минске.

В Объединенном институте проблем информатики вопросы в основном о генетике и о влиянии открытого космоса на организм человека. Среди спикеров - астронавты НАСА и один из первых космических туристов. Каждый из них расскажет о трудностях адаптации здесь, на Земле (на это в среднем уходит полтора месяца), даже раскроют подробности встречи на корабле с фантомами. И еще одно откровение, несмотря на то, что официальный язык общения космонавтов - английский, многие из них неплохо говорят и по-русски.

Кэтлин Рубенс была в космосе 115 дней, Роберт Сэтчер выходил на орбиту дважды, предприниматель Гэрриот провел на МКС 12 дней. Специалисты НАСА анонсируют: сейчас идут активные работы по покорению Марса. Обратный отсчет до полета первого человека уже начался.

Сегодня астронавты изучили возможности Академии наук (многие ноу-хау белорусских разработчиков уже работают на МКС). Специалисты НАСА отметили: им интересен также опыт института в части обработки больших объемов информации.

Участники конгресса в эти дни не только обсуждают вопросы изучения околоземной орбиты, решают насущные проблемы, но и открывают для себя Беларусь. Сегодня экипаж астронавтов приземлился (правда, не на космическом корабле, а на вертолете Ми-2) на одном из школьных стадионов города Иваново. Поприветствовать легендарных пилотов вышли сотни ребят и местных жителей.

У Бонни Данбар пять полетов в космос, она 9-я женщина-астронавт, совершившая орбитальный полет. Мишель Тонини - летчик-испытатель из Франции. Белорусское гостеприимство зарубежные гости назвали космическим и остались довольны искренним интересом тех, в чьих руках и внеземное будущее.

Владимир Коваленок (на его счету 5 космических экспедиций) сегодня делился опытом и впечатлениями на своей малой родине - Крупском районе. На время вернулся и за свою парту. В школе агрогородка Хотюхово ее сохранили с тех времен - знаменитому космонавту здесь посвятили музей. А сегодня во дворе появилась и памятная аллея. Местом силы Владимир Коваленок называет село Белое, откуда он родом. Ведь именно здесь будущий космонавт наблюдал за полетом первого спутника Земли, именно здесь зародилась любовь к звездоплаванию.

В качестве учителей сегодня выступили немецкий летчик-испытатель, астронавт Клаус-Дитрих Фладе и первый болгарский космонавт Георгий Иванов - летчик испытал многократные перегрузки при аварийном спуске на Землю. Об этих и других трудностях в невесомости рассказали в первой столичной гимназии.