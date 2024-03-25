В Минске продолжается сезон весеннего благоустройства

В белорусской столице продолжается сезон весеннего благоустройства. Прийти на помощь работникам жилищно-коммунального хозяйства могут и местные жители. Например, в лесопарке Медвежино к наведению порядка присоединились депутаты Мингорсовета. Эта площадка выбрана неслучайно. Территория особенная для города: зимой ее используют для занятий юные лыжники и биатлонисты. К инициативе присоединилась и столичная молодежь.