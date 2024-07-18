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В Минске продолжается строительство детской поликлиники в Лошице
С бассейном и современной инфраструктурой - детская поликлиника в Ленинском районе. В столице продолжается строительство учреждения здравоохранения на улице Янки Лучины. Рассчитана она будет почти на полтысячи посещений в смену. Медицинский объект состоит из центрального корпуса и двух дополнительных крыльев, где и разместятся кабинеты для лечебных и профилактических процедур. Также здесь будет лаборатория и диагностический центр. В Ленинском - новый объект здравоохранения станет вторым детским поликлиническим учреждением в районе.
Многопрофильную поликлинику продолжают строить в Первомайском районе. Она сможет принимать почти тысячу человек в смену. Также новых открытий ждем и в "Минск Мире". Там продолжают возводить сразу две поликлиники - взрослую и детскую.
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