В Минске продолжается строительство детской поликлиники в Лошице

С бассейном и современной инфраструктурой - детская поликлиника в Ленинском районе. В столице продолжается строительство учреждения здравоохранения на улице Янки Лучины. Рассчитана она будет почти на полтысячи посещений в смену. Медицинский объект состоит из центрального корпуса и двух дополнительных крыльев, где и разместятся кабинеты для лечебных и профилактических процедур. Также здесь будет лаборатория и диагностический центр. В Ленинском - новый объект здравоохранения станет вторым детским поликлиническим учреждением в районе.