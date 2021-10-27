Объекты городской инфраструктуры, которые всегда ждут с особым энтузиазмом. В Минске продолжается строительство новых станций третьей линии метрополитена. "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" соединят южную часть мегаполиса с его центром. Проектируют и станции в направлении севера города. Кстати, у каждого из объектов неповторимый стиль и дизайн плюс свои технические ноу-хау.



Актуальный и футуристический взгляд на транспортное развитие столицы - в репортаже Алексея Кондратенко (видео).



