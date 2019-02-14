В Минске продолжаются судебные слушания по делу в отношении главного редактора портала TUT.BY

Напомним, ейпредъявлено обвинение по статье "Бездействие должностного лица". Третий день на суде слушают показания свидетелей. Отметим, главный редактор портала - единственная изжурналистов иредакторов, кто проходит по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА. В отношении иных фигурантов уголовное дело было прекращено. Они погасили ущерб и заплатили штраф. Сама же Золотова свою вину отрицает. Хотя, как сообщили в Следственном комитете, ранее она неоднократно обращалась с ходатайством о прекращении в отношении нее уголовного преследования, признавая тем самым, что бездействовала и не пресекла совершения преступления со стороны своих подчиненных.