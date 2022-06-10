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В Минске продолжит работу семинар-совещание "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне"

Республиканский семинар-совещание, где обсуждают актуальные формы работы с населением, продолжится сегодня в Национальном выставочном центре "Белэкспо". Накануне сенаторы, депутаты, представители исполкомов со всей страны ознакомились с работой шестисекций. На каждой локации делегации обсудили, как решаются проблемы на местах, какие условия созданы для качественной и оперативной работы по взаимодействию с гражданами.

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