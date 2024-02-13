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В Минске произошла утечка горячей воды на площади Бангалор
Утечка горячей воды произошлав Минске на пересечении улиц Максима Богдановича и Орловской на площади Бангалор из-за повреждения сварного соединения временного трубопровода, сообщает БЕЛТА.
Временный трубопровод для обеспечения работы систем теплоснабжения во время строительства метрополитена выполнила подрядная организация УП "Минскметрострой". На данный момент сотрудники "Минскметростроя" проводят восстановительные работы.
"Повреждения оборудования РУП "Минскэнерго" отсутствуют, наши потребители от теплоснабжения и горячего водоснабжения не отключались", - акцентировали внимание в "Минскэнерго".
Фото: РУП "Минскэнерго"
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