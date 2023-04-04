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В Минске произошло ДТП с участием автобуса - 6 пассажиров доставлены в больницу

В Минске произошло ДТП с участием автобуса - 6 пассажиров доставлены в больницу

В Минске произошло ДТП с участием автобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

Сегодня около 7:50 47-летний водитель автобуса MAЗ двигался по ул.Кижеватова в направлении МКАД. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус ушел в занос и врезался в осветительную мачту. Шесть пассажиров автобуса были доставлены в больницу для обследования.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. В ведомстве напомнили, что в сложных погодных условиях водителю нужно выбирать безопасную скорость движения, обращать внимание на видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока, а также прогнозировать дорожную ситуацию.

Фото:ГУВД Мингорисполкома

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