В Минске произошло ДТП с участием автобуса - 6 пассажиров доставлены в больницу

В Минске произошло ДТП с участием автобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

Сегодня около 7:50 47-летний водитель автобуса MAЗ двигался по ул.Кижеватова в направлении МКАД. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, из-за чего автобус ушел в занос и врезался в осветительную мачту. Шесть пассажиров автобуса были доставлены в больницу для обследования.