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В Минске произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса
В Минске вблизи дома № 28 по улице Академической произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщаетУГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
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