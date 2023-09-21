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В Минске проходит фестиваль искусств белорусов мира "Рушнікі - шляхі да дому "
Во времена, когда Запад разговаривает на языке санкций, закрывает границы, сжигает все мосты для сотрудничества, Беларусь продолжает следовать своему мирному и созидательному курсу. В эти дни наша страна вновь собирает земляков со всего мира. В рамках четвертого фестиваля искусств белорусов мира в столице состоялся гала-концерт "Рушнікі - шляхі да дому". Порядка 250 представителей белорусского этноса приехали в Минск, чтобы продемонстрировать свое искусство на различных площадках не только столицы, но и других городов республики.
В гала-концерте в Минском городском дворце культуры участие приняли коллективы из России, Казахстана, Эстонии, Латвии, Италии, Испании, Литвы и других стран - участниц форума. Кроме концертной программы, на протяжении недели можно посетить выставки произведений декоративно-прикладного и изобразительного искусства белорусов зарубежья.
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