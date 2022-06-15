В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"

У нас есть специальный обустроенный тир. Мне было лет 14, я пошел тогда участвовать в "Зарницу". Я сильно отставал от детей, которые уже умели стрелять. Там они знали порядок, я тогда ничего не знал. Я был новеньким. Не умел ни стрелять, ничего. Теперь я опережаю почти всех по сборке, разборке, а также по стрельбе.

Егор Соболь, учащийся гимназии № 43 г. Минска

