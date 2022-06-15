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В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"
Сборка и разборка автомата, спортивные состязания и строевая подготовка. На протяжении 5 дней в игре "Орленок" соревнуется почти сотня школьников из кадетских и патриотических классов страны.
Юные белорусы проявляют подлинный интерес к военному прошлому, поэтому с радостью проводят каникулы, знакомясь с военным делом. В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок". Максимально приблизить быт юных участников к армейскому постарались организаторы конкурса: Министерство образования и обороны, БРСМ. Как проходят военные будни участников - в репортаже Владислава Бондаря.
Подъем - в 7:00, отбой - в 22:00. К жизни в настоящей военной казарме по армейскому распорядку привыкает почти сотня школьников страны. В 120-й механизированной бригаде в Минске кадеты и ученики патриотических классов проведут 5 дней.
Как и будни военнослужащих, утро участников военно-патриотического конкурса "Орленок" начинается с построения. После перед трибуной чеканят шаг по плацу.
Строевая подготовка - отдельный этап военизированной игры "Орленок". Чтобы шагать дружно и в ногу, участники тренировались накануне конкурса.Фора у кадетов, строевую в училищах изучают с первого курса.
К нам приехали девочки из лицея № 2 города Могилева. В кадетском училище на строевом плацу мы тренировались более трех недель.
Для юных "орлят" организаторы игры, а это Министерства обороны, Министерство образования и БРСМ, подготовили 8 соревновательных этапов.
Во время конкурса участники также разбирают и собирают автомат. То, с чем знакомы все солдаты. К примеру, на разборку военнослужащим отводится 17 секунд, 12 - на отлично. Школьники должны уложиться в это же время. Словом, никаких отличий от армейских нормативов.
Рекорд Егора Соболя на полную разборку и сборку автомата - 22 секунды. Это в 16 лет! Всему научили в 43-й минской гимназии.
У нас есть специальный обустроенный тир. Мне было лет 14, я пошел тогда участвовать в "Зарницу". Я сильно отставал от детей, которые уже умели стрелять. Там они знали порядок, я тогда ничего не знал. Я был новеньким. Не умел ни стрелять, ничего. Теперь я опережаю почти всех по сборке, разборке, а также по стрельбе.
Для "Орленка" это первый полет: игра - новая. Она стартовала еще в феврале по всей стране, в отборах соревновались почти 6 тысяч ребят. Лишь 7 команд дошли до финала.
При подведении итогов конкурсов мы подчеркиваем их достоинства, что у них получилось лучше, стараемся их увлечь, увлечьэтой игрой. Понятно, что помимо сборки-разборки автомата, каких-то военизированных эстафет, строевой подготовки у них проходят еще интеллектуальные конкурсы, творческие конкурсы. Главное,ради чегоэти все игры проводятся - чтобы они не забыли свою историю, чтобы они ее чтили.
Команду - победителя республиканского финала военно-патриотической игры "Орленок" определят уже в конце недели, 17 июня.