В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"

При подведении итогов конкурсов мы подчеркиваем их достоинства, что у них получилось лучше, стараемся их увлечь, увлечь этой игрой. Понятно, что помимо сборки-разборки автомата, каких-то военизированных эстафет, строевой подготовки у них проходят еще интеллектуальные конкурсы, творческие конкурсы. Главное, ради чего эти все игры проводятся - чтобы они не забыли свою историю, чтобы они ее чтили.

Андрей Фащенко, замкомандира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси