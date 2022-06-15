3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"
Почти сто белорусских школьников (лучшие ученики кадетских и патриотических классов) привыкают к армейским будням. В столице проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок". Ее организаторы - Министерство образования и обороны, а также БРСМ. Участники живут в настоящей военной казарме. В 120-й механизированной бригаде они проведут 5 дней. Сегодня ребята соревновались в сборке и разборке автоматов. На это школьникам дали 17 секунд - время для норматива такое же, как у военных. Отдельный этап игры - строевая подготовка.
При подведении итогов конкурсов мы подчеркиваем их достоинства, что у них получилось лучше, стараемся их увлечь, увлечь этой игрой. Понятно, что помимо сборки-разборки автомата, каких-то военизированных эстафет, строевой подготовки у них проходят еще интеллектуальные конкурсы, творческие конкурсы. Главное, ради чего эти все игры проводятся - чтобы они не забыли свою историю, чтобы они ее чтили.
Всего участники военно-патриотической игры "Орленок" преодолеют 8 конкурсных этапов. По их результатам 17 июня определят команду-победителя.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Регионы
Все
Происшествия
Все