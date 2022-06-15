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В Минске проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок"

Почти сто белорусских школьников (лучшие ученики кадетских и патриотических классов) привыкают к армейским будням. В столице проходит финал республиканской военно-патриотической игры "Орленок". Ее организаторы - Министерство образования и обороны, а также БРСМ. Участники живут в настоящей военной казарме. В 120-й механизированной бригаде они проведут 5 дней. Сегодня ребята соревновались в сборке и разборке автоматов. На это школьникам дали 17 секунд - время для норматива такое же, как у военных. Отдельный этап игры - строевая подготовка.


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При подведении итогов конкурсов мы подчеркиваем их достоинства, что у них получилось лучше, стараемся их увлечь, увлечь этой игрой. Понятно, что помимо сборки-разборки автомата, каких-то военизированных эстафет, строевой подготовки у них проходят еще интеллектуальные конкурсы, творческие конкурсы. Главное, ради чего эти все игры проводятся - чтобы они не забыли свою историю, чтобы они ее чтили.
Андрей Фащенко, замкомандира 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси

Всего участники военно-патриотической игры "Орленок" преодолеют 8 конкурсных этапов. По их результатам 17 июня определят команду-победителя.

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