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В Минске проходит финальный этап городского семейного спортивного конкурса

Городской конкурс "Спорт семьи из года в год силу духа придает" приближается к финалу. В течение нескольких месяцев ученики столичных школ демонстрировали свои навыки. В выходные конкурс заглянул в стены 50-й гимназии Минска и объединил почти полсотни учеников с 1-го по 4-й класс вместе с родителями. Сначала мальчики и девочки узнали о способах профилактики нарушений осанки, а затем перешли к практике.

Участвуют все школы, до Нового года проходят районные конкурсы. Те, кто занял первые места, соревнуются на городском конкурсе. Он проходит по двум категориям: среди учреждений образований и физкультурно-спортивных центров детей и молодежи.
Инесса Шилович, начальник отдела Минского городского центра физического воспитания и спорта учащейся молодежи

Кто станет победителем спортивного конкурса, узнаем в мае.

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