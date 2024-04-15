В Минске проходит финальный этап городского семейного спортивного конкурса

Городской конкурс "Спорт семьи из года в год силу духа придает" приближается к финалу. В течение нескольких месяцев ученики столичных школ демонстрировали свои навыки. В выходные конкурс заглянул в стены 50-й гимназии Минска и объединил почти полсотни учеников с 1-го по 4-й класс вместе с родителями. Сначала мальчики и девочки узнали о способах профилактики нарушений осанки, а затем перешли к практике.