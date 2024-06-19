В Минске проходит II Международная выставка "Национальная безопасность" - свои разработки демонстрируют Госкомвоенпром, СК, МЧС и Минздрав Беларуси

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня у нас по концепции 9 сфер. И практически каждую сферу мы попытались представить той или иной продукцией белорусских производителей и предприятий. Нам приятно, что здесь развернута продукция России, Китая. Это, конечно, радует и придает, наверное, оптимизма и уверенности в том, что то, что предпринимает Беларусь в отношении поддержания мира, не только на словах фиксируется, но и подтверждается вот такими практическими мероприятиями.