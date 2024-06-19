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В Минске проходит II Международная выставка "Национальная безопасность" - свои разработки демонстрируют Госкомвоенпром, СК, МЧС и Минздрав Беларуси

Беспилотники и комплексы противодействия им, средства связи и автоматизированного управления войсками, стрелковое оружие и легкобронированная техника.

В Минске стартовала II Международная выставка "Национальная безопасность". Широко представлена продукция Госкомвоенпрома - это более 90 натурных образцов макетов и моделей вооружения, военной и спецтехники, продукции гражданского и двойного назначения. Свои разработки демонстрируют и другие ведомства, например, Следственный комитет, МЧС и Минздрав.

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодня у нас по концепции 9 сфер. И практически каждую сферу мы попытались представить той или иной продукцией белорусских производителей и предприятий. Нам приятно, что здесь развернута продукция России, Китая. Это, конечно, радует и придает, наверное, оптимизма и уверенности в том, что то, что предпринимает Беларусь в отношении поддержания мира, не только на словах фиксируется, но и подтверждается вот такими практическими мероприятиями.

Форум в этом году расширил рамки и площадки. Национальная академия наук показывает около 150 инновационных разработок. Свои предложения и у Государственного комитета по науке и технологиям - от космоса до биоразработок.

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