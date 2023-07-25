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В Минске проходит конкурс на лучший палисадник

Сделать любимый город еще красивее приглашает ЖКХ столицы - в Минске проходит конкурс на лучший палисадник. Творческий взгляд и индивидуальный подход в оформлении клумб оценит комиссия. Баллы выставят за разнообразие сортов и видов растений, ухоженность территории. Не оставят без внимания и художественную роспись стен, балконов и вечернее освещение.

К традиционному конкурсу с каждым годом присоединяются все больше людей. Подать заявку можно до 5 августа. После комиссия посетит каждый палисадник и даст свою оценку.

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