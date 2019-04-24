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В Минске проходит конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения
За звание лучшей борются 9 команд - все они победители районных соревнований. Юные инспекторы доказывают, кто лучше разбирается в правилах, проявляют себя в фигурном вождении велосипеда и в оказании первой помощи пострадавшим. Жюри также оценивает мастерство участников в творческих конкурсах.
По итогам городского конкурса "Зеленая волна", лучший отряд представит Минск на республиканском этапе. В прошлом году такое право получила дружина Советского района столицы.
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