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В Минске проходит международная конференция по развитию паллиативной помощи
В Беларуси начата закупка препаратов для лечения наследственных генетических заболеваний, в частности, мукополисахаридозов. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения. Также Валерий Малашко на международной конференции по развитию паллиативной помощи отметил высокий уровень оказания помощи семьям с тяжелобольными детьми. В стране действует сеть хосписов, отделения ухода и социальной передышки для родителей.
На конференции, которая будет проходить три дня, специалисты из 11 стран обсудят вопросы обеспечения прав ребенка на качественную паллиативную помощь, будут исследованы основные тенденции ее развития в мире.
Беларусь стала одним из инициаторов создания Ассоциации детской паллиативной помощи стран Восточной Европы и Центральной Азии. Планируется, что организация начнет свою работу уже в следующем году.
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