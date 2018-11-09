ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске проходит международная конференция по развитию паллиативной помощи

В Беларуси начата закупка препаратов для лечения наследственных генетических заболеваний, в частности, мукополисахаридозов. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения. Также Валерий Малашко на международной конференции по развитию паллиативной помощи отметил высокий уровень оказания помощи семьям с тяжелобольными детьми. В стране действует сеть хосписов, отделения ухода и социальной передышки для родителей.

На конференции, которая будет проходить три дня, специалисты из 11 стран обсудят вопросы обеспечения прав ребенка на качественную паллиативную помощь, будут исследованы основные тенденции ее развития в мире.

Беларусь стала одним из инициаторов создания Ассоциации детской паллиативной помощи стран Восточной Европы и Центральной Азии. Планируется, что организация начнет свою работу уже в следующем году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все