В Минске проходит международный форум "Журналистика-2019: состояние, проблемы и перспективы"

Как повысить статус национального информационного пространства в мировом медиасообществе и выработать новые эффективные пути развития отрасли. На факультете журналистики БГУ стартовала международная научно-практическая конференция. Сегодня второй день форума. Среди участников известные журналисты и преподаватели. Всего более 150 человек из Беларуси, России, Украины, Китая, Японии.

