ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске проходит Международный инклюзивный фестиваль "Создание"

Вокалисты и музыканты с ограниченными возможностями. В Минске начался Международный детско-юношеский инклюзивный фестиваль-форум "Создание". Мероприятие в белорусской столице проходит впервые. В течение двух дней стипендиаты и подопечные фонда Юрия Розума - более 60 детей с ограниченными возможностями из Беларуси и России - выйдут на сцены белорусской столицы и продемонстрируют свое мастерство за фортепиано, с виолончелью либо скрипкой в руках. Также для детей запланированы и творческие мастер-классы от знаменитых белорусских композиторов.

В программе фестиваля для детей запланирована экскурсия по храму-памятнику, благотворительная акция и заключительный гала-концерт форума.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все