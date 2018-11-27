В Минске проходит Международный инклюзивный фестиваль "Создание"

Вокалисты и музыканты с ограниченными возможностями. В Минске начался Международный детско-юношеский инклюзивный фестиваль-форум "Создание". Мероприятие в белорусской столице проходит впервые. В течение двух дней стипендиаты и подопечные фонда Юрия Розума - более 60 детей с ограниченными возможностями из Беларуси и России - выйдут на сцены белорусской столицы и продемонстрируют свое мастерство за фортепиано, с виолончелью либо скрипкой в руках. Также для детей запланированы и творческие мастер-классы от знаменитых белорусских композиторов.