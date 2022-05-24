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В Минске проходит Международный молодежный экологический форум

Экологическое воспитание и культура, вопросы рационального природопользования и переработка техногенных отходов. В белорусской столице открылся Международный молодежный экологический форум. Среди участников студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели профильных университетов Беларуси и России. В программе лекции от ведущих ученых о роли лесов и болот. Главная задача форума - интеграция образовательного и научно-технического сотрудничества университетов двух стран. Белорусской стороне есть что продемонстрировать. Например, ученые технологического университета совместно с ведущими машиностроительными предприятиями страны разработали и успешно освоили линейку отечественных лесных машин. Разработаны новые методы и биологические препараты для защиты лесных насаждений от вредителей. Совместно с лесхозами страны активно внедряются и передовые IT-технологии.

Мы будем рассматривать вопросы, связанные с использованием беспилотной авиационной техники для лесного хозяйства, в том числе использование аэродронов для лесного хозяйства. Это абсолютно новое направление, которого пока нет на территории бывшего Советского Союза. Мы реализовали большой проект международный, создали центр геомониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов. У нас большой опыт в этом направлении, и мы в настоящее время покажем его нашим российским партнерам.Николай Кочегаров, участник Международного молодежного экологического форума (Россия):
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета
Цель - это обмен опытом, знанием, погружение в лесное хозяйство Беларуси. Очень интересно, как на всех этапах прослеживается комплексный подход, очень интересен он для нас, чтобы в дальнейшем перенести его и на наш вуз.Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета
Союзные программы, которые сегодня реализуются, экологическую направленность имеют. Это прежде всего на защиту чернобыльских территорий, на защиту людей, которые там проживают, на возвращение земель в оборот сельскохозяйственный. Это наши леса, это, конечно же, подготовка специалистов для того, чтобы и лесистость возрастала, и чтобы были у нас созданы все условия для чистоты воздуха, для чистоты воды и для хорошего производственного процесса с минимальными экологическими потерями.Уже сегодня на базе Негорельского опытного лесного хозяйства для участников форума проведут практические и экскурсионно-образовательные занятия. Так, студенты обсудят экологическую образовательную деятельность, создание природных туристических объектов и даже посоревнуются за звание "Лучший охотник". Также для участников проведут мастер-класс по использованию беспилотной и космической техники для оценки состояния лесов и природных объектов.
Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета

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