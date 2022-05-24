В Минске проходит Международный молодежный экологический форум

Союзные программы, которые сегодня реализуются, экологическую направленность имеют. Это прежде всего на защиту чернобыльских территорий, на защиту людей, которые там проживают, на возвращение земель в оборот сельскохозяйственный. Это наши леса, это, конечно же, подготовка специалистов для того, чтобы и лесистость возрастала, и чтобы были у нас созданы все условия для чистоты воздуха, для чистоты воды и для хорошего производственного процесса с минимальными экологическими потерями. Уже сегодня на базе Негорельского опытного лесного хозяйства для участников форума проведут практические и экскурсионно-образовательные занятия. Так, студенты обсудят экологическую образовательную деятельность, создание природных туристических объектов и даже посоревнуются за звание "Лучший охотник". Также для участников проведут мастер-класс по использованию беспилотной и космической техники для оценки состояния лесов и природных объектов.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета