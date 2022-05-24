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В Минске проходит Международный молодежный экологический форум
Экологическое воспитание и культура, вопросы рационального природопользования и переработка техногенных отходов. В белорусской столице открылся Международный молодежный экологический форум. Среди участников студенты, магистранты, молодые ученые и преподаватели профильных университетов Беларуси и России. В программе лекции от ведущих ученых о роли лесов и болот. Главная задача форума - интеграция образовательного и научно-технического сотрудничества университетов двух стран. Белорусской стороне есть что продемонстрировать. Например, ученые технологического университета совместно с ведущими машиностроительными предприятиями страны разработали и успешно освоили линейку отечественных лесных машин. Разработаны новые методы и биологические препараты для защиты лесных насаждений от вредителей. Совместно с лесхозами страны активно внедряются и передовые IT-технологии.
Мы будем рассматривать вопросы, связанные с использованием беспилотной авиационной техники для лесного хозяйства, в том числе использование аэродронов для лесного хозяйства. Это абсолютно новое направление, которого пока нет на территории бывшего Советского Союза. Мы реализовали большой проект международный, создали центр геомониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов. У нас большой опыт в этом направлении, и мы в настоящее время покажем его нашим российским партнерам.Николай Кочегаров, участник Международного молодежного экологического форума (Россия):
Цель - это обмен опытом, знанием, погружение в лесное хозяйство Беларуси. Очень интересно, как на всех этапах прослеживается комплексный подход, очень интересен он для нас, чтобы в дальнейшем перенести его и на наш вуз.Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске:
Союзные программы, которые сегодня реализуются, экологическую направленность имеют. Это прежде всего на защиту чернобыльских территорий, на защиту людей, которые там проживают, на возвращение земель в оборот сельскохозяйственный. Это наши леса, это, конечно же, подготовка специалистов для того, чтобы и лесистость возрастала, и чтобы были у нас созданы все условия для чистоты воздуха, для чистоты воды и для хорошего производственного процесса с минимальными экологическими потерями.Уже сегодня на базе Негорельского опытного лесного хозяйства для участников форума проведут практические и экскурсионно-образовательные занятия. Так, студенты обсудят экологическую образовательную деятельность, создание природных туристических объектов и даже посоревнуются за звание "Лучший охотник". Также для участников проведут мастер-класс по использованию беспилотной и космической техники для оценки состояния лесов и природных объектов.
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