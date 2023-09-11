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В Минске проходит Международный турнир по тактической стрельбе

Международный турнир по тактической стрельбе в эти дни проходит в Минске. 15 команд различных спецподразделений из Беларуси, России и Кыргызстана соревнуются за право быть лучшими. Участникам предстоит вести стрельбу в различных условиях, в том числе и ночью, преодолевая препятствия, выполняя задачи, приближенные к боевым.

Главная задача этого мероприятия - дать возможность бойцам между собой пообщаться, обменяться опытом, подготовкой, завести новые контакты, чтобы можно было в последующем обменяться мнением об экипировке, вооружении, технике, тактике и так далее.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

"Данная полоса препятствий является вступительным экзаменом для наших новобранцев, которые приходят устраиваться к нам на службу, является атрибутом многих соревнований. Различные подразделения ее очень высоко оценивают, потому что здесь важна не только скорость и выносливость, но и умение поднимать беспилотный летательные аппараты, точно стрелять", - рассказал сотрудник подразделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

Соревнования по тактической стрельбе проходят в преддверии 35-летия минского отряда милиции особого назначения.

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