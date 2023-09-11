В Минске проходит Международный турнир по тактической стрельбе

Главная задача этого мероприятия - дать возможность бойцам между собой пообщаться, обменяться опытом, подготовкой, завести новые контакты, чтобы можно было в последующем обменяться мнением об экипировке, вооружении, технике, тактике и так далее.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси