Робозаезды на короткие и длинные дистанции, робосумо и перемещения умных машин по линии. В Минске сегодня проходит областной турнир по робототехнике - этап одного из самых крупных технофорумов в стране. Свои лучшие концептуальные разработки привезли более четырех сотен школьников из разных уголков страны.



Роботы соревнуются в восьми номинациях за полезные призы для своих создателей. Подробнее Илья Цветков.



227 команд и более 400 юных инженеров, конструкторов и программистов. И самое главное - очень много умных машин! В Минске проходит областной конкурс по робототехнике.



Конструктор, отвертки и амперметры, километры проводки, ноутбуки и иная техника. Инженерный хаос в руках профессионалов превращается в умных роботов. Перед выходом на ринг юноши и девушки подкручивают последние гайки и корректируют ошибки в кодах.



Восемь зон для соревнований, среди которых робозаезды на короткие и длинные дистанции, робосумо и передвижения по линии идут без перерыва. Участники турнира приехали на конкурс вместе со своими учителями. Преподаватели дают школьникам полезные советы во время спаррингов.



По словам организаторов, разработки школьников для таких турниров - хорошая инвестиция в будущие проекты.



Победители в каждой номинации получат полезные призы, дипломы и кубки. А лучшие проекты представят на финальном этапе конкурса - Минском роботурнире, который состоится весной.

