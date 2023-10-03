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В Минске проходит осенний марафон чистоты и благоустройства

Осенний марафон чистоты проходит в белорусской столице. Благоустройством и озеленением территорий занимаются как специалисты коммунальных служб, так и сами жители: убирают мусор и опавшие листья во дворах, парках и скверах, обновляют дорожную разметку, высаживают деревья и кустарники. Поддержать чистую эстафету можно каждую субботу октября. Необходимый инвентарь предоставят.

В рамках мероприятий по санитарной чистке и благоустройству также предусмотрена посадка более 500 деревьев на территории Московского района и более 3 тыс. кустарников. Есть еще такой проект, как "Зеленый двор вместе", в рамках которого граждане могут подать свои предложения либо зарегистрироваться на каком-то участке.
Юлия Евстратова, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска

Благодаря проекту "Зеленый двор вместе" в Минске уже навели порядок почти в 1,5 тыс. дворов, высадили сотни тысяч деревьев и кустарников.

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