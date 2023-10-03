В Минске проходит осенний марафон чистоты и благоустройства

В рамках мероприятий по санитарной чистке и благоустройству также предусмотрена посадка более 500 деревьев на территории Московского района и более 3 тыс. кустарников. Есть еще такой проект, как "Зеленый двор вместе", в рамках которого граждане могут подать свои предложения либо зарегистрироваться на каком-то участке.

Юлия Евстратова, замдиректора ЖКХ № 1 Московского района г. Минска