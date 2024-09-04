В Минске проходит прощание с легендарным борцом Александром Медведем

В Минске прощаются с легендарным борцом, лучшим спортсменом Беларуси XX века Александром Медведем. Траурная церемония проходит в столичном Дворце спорта, где долгие годы проводится турнир на призы Александра Медведя, сообщает БЕЛТА.

Проститься с великим спортсменом пришли представители разных видов спорта, его друзья и многочисленные любители спорта. Александр Медведь умер 2 сентября, ровно за две недели до своего 87-летия.

"Александр Медведь был для нас старшим коллегой, наставником, он стал первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе, показавшим всем, чего можно добиться своим трудом. Сейчас уже есть и пятикратный чемпион Олимпиад в борьбе, но он навсегда останется первым трехкратным, по его стопам пошли его более молодые коллеги. Александр Васильевич прожил долгую, яркую жизнь, посвятив ее борьбе. Он всегда оставался верен своему любимому виду спорта, какие бы посты ни занимал, он останется примером и для нас", - сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Александр Карелин, приехавший в Минск проститься с великим Александром Медведем.

"Уверен, что так считают многие: Александр Васильевич был и остается символом белорусского спорта. Многочисленные встречи с ним, общение оставили самую добрую память не только о легендарном, великом спортсмене, но и о глубоко порядочном, невероятно позитивном, искреннем человеке. В эти скорбные дни его неповторимая улыбка постоянно стоит перед глазами", - отметил известный спортивный телекомментатор Владимир Новицкий.

Свою первую золотую олимпийскую медаль Александр Медведь завоевал в 1964 году в Токио, затем были победы на Олимпиадах в Мехико-1968 и Мюнхене-1972. За долгие годы спортивной карьеры Александр Медведь стал семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и девятикратным чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. За выдающиеся достижения он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР, в 2001-м был признан лучшим спортсменом Беларуси минувшего столетия, а в 2005-м - лучшим борцом вольного стиля ХХ века в мире.

После завершения выступлений Александр Васильевич перешел на тренерскую работу, стал заслуженным тренером СССР и БССР, был вице-президентом Национального олимпийского комитета, возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе, возглавлял Белорусскую федерацию борьбы. Александр Медведь награжден орденом Почета, орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак почета", серебряным Олимпийским орденом, призом ЮНЕСКО "За благородство в спорте". Александр Медведь являлся почетным гражданином Минска, Махачкалы и Хасавюрта.