В Минске проходит республиканская акция "Пешеход"

В Беларуси проходит профилактическая акция "Пешеход". Основная задача - снизить количество ДТП с наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется пожилым людям и детям. Наличие светоотражающих элементов в темноте - основа безопасности для каждого пешехода - взрослого и ребенка. Акция продлится до 12 октября. Сотрудники ГАИ будут индивидуально беседовать спешеходами и водителями, отвечать на спорные вопросы.