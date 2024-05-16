В Минске проходит Республиканский фестиваль спектаклей военно-патриотической тематики

Республиканский фестиваль спектаклей военно-патриотической тематики проходит в Минске. В этом году он приурочен к 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Всего 11 спектаклей о мужестве, дружбе, любви и храбрости. Многие из них основаны на реальных событиях.