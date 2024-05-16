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В Минске проходит Республиканский фестиваль спектаклей военно-патриотической тематики

Республиканский фестиваль спектаклей военно-патриотической тематики проходит в Минске. В этом году он приурочен к 80-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Всего 11 спектаклей о мужестве, дружбе, любви и храбрости. Многие из них основаны на реальных событиях.

Показы пройдут на нескольких локациях. Спектакли театра имени Горького и Театра белорусской армии будут на собственных сценах. А на площадке Купаловского выступают региональные театры: это коллективы из Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, Мозыря и Слонима.

Подробную информацию о спектаклях можно найти на официальном сайте театра имени Янки Купалы.

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