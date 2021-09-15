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В Минске проходит республиканский форум студенческих отрядов, он посвящен Дню народного единства
В столице проходит республиканский форум студенческих отрядов. Мероприятие посвятили самому молодому государственному празднику - Дню народного единства. 700 участников со всей страны возложили цветы и зажгли лампады у стелы "Минск -город-герой", чтобы почтить память воинов-освободителей. Как символ мира, единения и дружбы, в парке Победы (на месте закладки яблоневого сада в честь 100-летия комсомола) ребята высадили 17 яблонь. Каждое дерево украсили красно-зеленой ленточкой - в цвета национального флага.
Мероприятие продолжилось в Музее Великой Отечественной войны. Во время открытого диалога ребята обсудили актуальные для молодежи темы: трудоустройство, реализация творческих талантов, дальнейшее развитие студотрядовского движения.
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