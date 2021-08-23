В Минске проходит Республиканский педагогический совет

Порядка тысячи руководителей учреждений образования, педагогов, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений и отраслевого профсоюза обсуждают стратегические вопросы развития национальной системы образования! Сегодня работали сразу 12 тематических секций. В центре внимания личностное и социальное развитие учащихся, профобразование, непрерывная подготовка кадров, цифровизация.