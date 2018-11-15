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В Минске проходит семейный гастрофест
В течение двух недель 10 столичных ресторанов предлагают сеты для взрослых и детей. Меню продумывали диетологи и педиатры. Каждый рецепт оценен экспертами. Подробнее - в следующем материале Юлии Гризунт.
Ужинать вместе - хорошая традиция в семье Гришковых. Мать уверена: все, что происходит на кухне, способствует "погоде в доме". Каждые выходные квартира Гришковых наполняется запахом выпечки. Маленькая Алена, несмотря на то, что ей всего 4 года, охотно помогает готовить воскресные завтраки.
Сырники и оладьи - любимые блюда детей. Любовь к домашней, полезной для здоровья еды - у нх с самого рождения.
Еще один повод собраться всем вместе за ужином - семейный гастрофест, который стартовал в Минске. Он будет длиться до 24 ноября. В течение недели в десяти ресторанах будут предлагать разные сеты стоимостью 24 рубля. Уникальность блюд в том, что для подготовки используются только полезные продукты - никаких майонезных соусов и строго подобранные специи.
Сеты состоят из трех блюд. Например, салат для матери, паста для папы и сырники для ребенка. Все рецепты одобрены экспертами-диетологами и педиатрами.
Медики уверены: чтобы приучить ребенка к здоровой еде, необходимо просто показывать хороший пример. Тогда визиты к врачам станут не более чем профилактикой. Очень важно добавлять новые продукты в рацион с определенного возраста ребенка.
Гастрофест - часть большого проекта, который за два года объединил более 5000 родителей. Регулярные встречи и информационный портал позволяют быть в постоянном контакте всем мамам нашей страны.
На этот раз руководители проекта решили собрать конгресс, полезный для каждой матери и каждого отца в нашей стране. 24 ноября в Минске пройдет конференция, во время которой специалисты проведут лекции и мастер-классы для родителей. Вместе с тем, врачи из разных регионов Беларуси обсудят, как наладить коммуникацию с пациентами и как вести диалог с коллегами. Формат особый: на сцене воссоздадут жизненные ситуации - из собственной практики. Интерактивная программа подготовлена и для молодых мам.
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