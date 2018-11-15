В Минске проходит семейный гастрофест

В течение двух недель 10 столичных ресторанов предлагают сеты для взрослых и детей. Меню продумывали диетологи и педиатры. Каждый рецепт оценен экспертами. Подробнее - в следующем материале Юлии Гризунт.

Ужинать вместе - хорошая традиция в семье Гришковых. Мать уверена: все, что происходит на кухне, способствует "погоде в доме". Каждые выходные квартира Гришковых наполняется запахом выпечки. Маленькая Алена, несмотря на то, что ей всего 4 года, охотно помогает готовить воскресные завтраки.

Сырники и оладьи - любимые блюда детей. Любовь к домашней, полезной для здоровья еды - у нх с самого рождения.

Еще один повод собраться всем вместе за ужином - семейный гастрофест, который стартовал в Минске. Он будет длиться до 24 ноября. В течение недели в десяти ресторанах будут предлагать разные сеты стоимостью 24 рубля. Уникальность блюд в том, что для подготовки используются только полезные продукты - никаких майонезных соусов и строго подобранные специи.

Сеты состоят из трех блюд. Например, салат для матери, паста для папы и сырники для ребенка. Все рецепты одобрены экспертами-диетологами и педиатрами.

Медики уверены: чтобы приучить ребенка к здоровой еде, необходимо просто показывать хороший пример. Тогда визиты к врачам станут не более чем профилактикой. Очень важно добавлять новые продукты в рацион с определенного возраста ребенка.

Гастрофест - часть большого проекта, который за два года объединил более 5000 родителей. Регулярные встречи и информационный портал позволяют быть в постоянном контакте всем мамам нашей страны.