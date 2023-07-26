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В Минске проходит семинар глав белорусских дипмиссий - акцент на информационной работе дипломатов в современных условиях

О непростых геополитических условиях речь шла в Минске. В столицу съехались около 60 руководителей загранучреждений. На этой неделе в Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Важный акцент - на информационной работе белорусских дипломатов в современных условиях. Накануне дипломаты побывали в Белтелерадиокомпании, в формате круглого столаобсудили информационное противоборство и работу со СМИ.

Важно, чтобы и белорусский зритель, слушатель, белорусская аудитория тоже понимали, как наша страна выстраивает свои отношения с зарубежными партнерами в эти непростые времена. Понятно, что Германия играет достаточно важную роль в ЕС и эти отношения важны для нас, несмотря на все трудности и противоречия, которые сегодня в подходах двух сторон существуют. В этом плане общение наше с журналистами белорусскими, как и с журналистами страны пребывания, играет важную роль. При этом, конечно, и другие инструменты, как наши информационные ресурсы чисто дипломатические: сайты посольств, социальные сети
Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии
Ко многим вещам сам не дойдешь, и нужно знать, нужно быть специалистом в некоторых областях. И вот такая учеба она очень здорово помогает. Вот я благодарен вам, что вы пригласили нас к себе на телевидение, потому что вы правильно сказали, что журналисты находятся на передовом фронте информационной войны. У нас немножко другое - мы на политическом фронте как представители государства, экономическом.
Александр Конюк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении

В программе семинара - рабочие встречи руководителей белорусских загранучреждений с руководством правительства, министерств, ведомств, аналитических структур нашей страны.

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