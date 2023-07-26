В Минске проходит семинар глав белорусских дипмиссий - акцент на информационной работе дипломатов в современных условиях

Важно, чтобы и белорусский зритель, слушатель, белорусская аудитория тоже понимали, как наша страна выстраивает свои отношения с зарубежными партнерами в эти непростые времена. Понятно, что Германия играет достаточно важную роль в ЕС и эти отношения важны для нас, несмотря на все трудности и противоречия, которые сегодня в подходах двух сторон существуют. В этом плане общение наше с журналистами белорусскими, как и с журналистами страны пребывания, играет важную роль. При этом, конечно, и другие инструменты, как наши информационные ресурсы чисто дипломатические: сайты посольств, социальные сети

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии