В Минске проходит суд в отношении руководства правозащитного центра "Весна"

Более трех миллионов евро было ввезено в Беларусь так называемыми правозащитниками центра "Весна" с 2015 по 2021 годы для раскачивания ситуации в стране. Как оказалось, большая часть этих денег пошла на покупку недвижимости в центре Минска и за границей. В столице проходит суд в отношении руководства центра.

Подробности у Ксении Лебедевой.

Дело так называемого правозащитного центра весна ждет своей развязки. Сегодня состоялись прения сторон. Прокурор запросил фигурантам дела от 9 до 12 лет колонии усиленного режима. Защита против, адвокат Беляцкого считает его невиновным, а деньги ввозимые им в Беларусь, не имеющими отношения к делу. При этом эксперт заявил, что следствием установлено перемещение через границу в интересах ПЦ "Весна" более 3миллионов евро с 2015 по 2021 год.

К сожалению, криминальная ответственность за данное деяние была введена в Беларуси лишь с 2016 года. Поэтому в уголовном деле фигурирует сумма порядка 250 тысяч долларов, ввезенная с 16 по 21 год. Активисты так называемого правозащитного центра с самого начала тесно сотрудничали со спонсорами из Польши, США, Нидерландов. Известно о контактах с Госдепом США.

Схема была следующая: после ликвидации "Весны" в Беларуси, в Литве был создан ее прототип - фирма "Павасарис", что в переводе тоже "Весна". На ее счета перечислялись гранты и другие спонсорские пожертвования. Поскольку перечисление на карточки своим сотрудникам и активистам в Беларуси Беляцкий считал небезопасным, деньги обналичивались и перевозились в Беларусь "людзьмі, якія ездзяць туды-сюды" - цитата из переписки Беляцкого, озвученная сегодня в суде. Так умышленно нарушался закон нашей страны.

Кроме этого, эти деньги шли на поддержание поствыборных протестов 2020 года: активисты "Весны" в социальных сетях не стесняясь призывали людей выходить на улицы, обещая оплачивать их штрафы, питание и другие расходы, связанные с деструктивной политической деятельностью.

Алена Красовская - эксперт по правозащитным организациям. Соприкасалась с работой "Весны" непосредственно, хорошо знает не только тех, кто на скамье обвиняемых, но схемы их правозащитного обогащения.