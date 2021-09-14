3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске проходит вакцинация студентов от COVID-19
Массовая вакцинация против коронавируса продолжается в Беларуси. Активно прививаются студенты. Для них на базе общежитий и столичных вузов открыты дополнительные прививочные пункты. Всего их 9. В филиале 33-й городской поликлиники в день проходят процедуру до полусотни человек. С собой лишь паспорт и главное условие - с 18 лет. При необходимости медики могут выезжать и в сам вуз. Для этого сформированы отдельные бригады. С начала учебного года привились уже более тысячи студентов.
В нашей стране прививают тремя препаратами: "Спутник Лайт", "Спутник V", а также китайской вакциной.
Президент
Все
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов