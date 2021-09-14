В Минске проходит вакцинация студентов от COVID-19

Массовая вакцинация против коронавируса продолжается в Беларуси. Активно прививаются студенты. Для них на базе общежитий и столичных вузов открыты дополнительные прививочные пункты. Всего их 9. В филиале 33-й городской поликлиники в день проходят процедуру до полусотни человек. С собой лишь паспорт и главное условие - с 18 лет. При необходимости медики могут выезжать и в сам вуз. Для этого сформированы отдельные бригады. С начала учебного года привились уже более тысячи студентов.