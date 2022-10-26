В Минске проходит VIII Белорусский космический конгресс. Что обсуждают специалисты?

Он проходит уже в восьмой раз. Среди его участников - специалисты из Китая, Казахстана и Узбекистана, а также из России, их порядка 40. К слову, в повестке ученых Союзного государства немало важных вопросов - от создания импортозамещающих комплектующих до совместного аппарата дистанционного зондирования земли. Причем спутник в разы технологичнее предшественников, его особенность - в сверхвысоком разрешении.