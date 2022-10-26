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В Минске проходит VIII Белорусский космический конгресс. Что обсуждают специалисты?

Инновационные технологии и новые проекты. В Минске продолжает работу Белорусский космический конгресс.

Он проходит уже в восьмой раз. Среди его участников - специалисты из Китая, Казахстана и Узбекистана, а также из России, их порядка 40. К слову, в повестке ученых Союзного государства немало важных вопросов - от создания импортозамещающих комплектующих до совместного аппарата дистанционного зондирования земли. Причем спутник в разы технологичнее предшественников, его особенность - в сверхвысоком разрешении.

Всего на конгрессе заслушают свыше сотни докладов. Среди них вопросы реализации союзных программ Беларуси и России, разработка искусственного интеллекта в космической сфере, а также исследование земной группы и Луны.

Фото:БелТА

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